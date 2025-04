Il commissario alle bonifiche Vadalà incontra i comitati

comitati dei 90 Comuni della Terra dei Fuochi delle province di Napoli e Caserta, coordinati dall’avv. Valentina Centonze che ha patrocinato ed ottenuto la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, si sono incontrati con il Generale Giuseppe Vadalà, nominato commissario Unico per le bonifiche. La sentenza della CEDU ha . Il commissario alle bonifiche Vadalà incontra i comitati Il Blog di Giò. Leggi su Ilblogdigio.it Ieri pomeriggio in Prefettura, diversidei 90 Comuni della Terra dei Fuochi delle province di Napoli e Caserta, coordinati dall’avv. Valentina Centonze che ha patrocinato ed ottenuto la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, si sonoti con il Generale Giuseppe, nominatoUnico per le. La sentenza della CEDU ha . IlIl Blog di Giò.

Terra dei Fuochi, faccia a faccia ad Acerra tra il commissario Vadalà e monsignor Di Donna. Terra dei Fuochi, vertice in prefettura a Napoli: “Rete dei Comuni primo passo per la bonifica, poi incontro con. Terra dei Fuochi, Vadalà incontra i sindaci del Casertano. Discariche Maruzzella 1 e 2, dalla Provincia un progetto da 28 milioni per «svuotarle». Terra dei fuochi, primo incontro in Prefettura con il neo commissario Vadalà: il focus sulle bonifiche. «Fondi consistenti per la Terra dei Fuochi». Terra dei Fuochi, il commissario Vadalà: "Entro un anno via alla bonifica di Lo Uttaro". Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia rainews.it ha pubblicato che:) Terra dei Fuochi, il commissario Vadalà incontra i cittadini - Il generale ha sottolineato l'importanza di mettere in rete tutte le associazioni che per anni si sono battute per la bonifica ...

(Come riportato da msn.com:) Terra dei Fuochi, faccia a faccia ad Acerra tra il commissario Vadalà e monsignor Di Donna - ACERRA. Terra dei Fuochi e bonifiche, il vescovo di Acerra Antonio Di Donna incontra il commissario di Governo Giuseppe Vadalà.

(In base a quanto diffuso da ilmattino.it:) Il commissario per la terra dei fuochi Giuseppe Vadalà a Napoli - Napoli, Giuseppe Vadalà commissario unico di Governo per la bonifica delle discariche abusive e delle operazioni di bonifica nella Terra dei Fuochi all'iniziativa di Legambiente (Video NeaPhoto ...