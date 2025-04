Ilgiorno.it - Mauro Corona: “Ero orfano di genitori viventi. Lavoro per non spararmi: ho il coraggio di dire la verità. L’alcol è il demonio, ma provo a battagliare”

Milano – “Sono stato partorito sul carretto dei miei, venditori ambulanti, per le strade di montagna. Era il 1950. Tutti isi preoccupano quando i figli non tornano la sera, mio padre si preoccupava quando tornavo. Mia madre l’ho vista saltare su un furgoncino rosso: avevo 6 anni, tornò che ne avevo 13. Scappò per salvarsi la pelle. Mio padre la picchiava, è andata in coma tre volte.”. Lo scrittorenon risponde subito al telefono. Poi ci ripensa: “Non rispondo mai a numeri sconosciuti, deve ringraziare la persona che è qui con me”. Un inizio ‘in salita’ per poi finire “con una chiacchierata che è stata onesta e pulita”.è il protagonista del docufilm “La mia vita finché capita” di Niccolò Maria Pagani, in uscita al cinema il 5 maggio con Wanted, dopo essere stato in anteprima mondiale al Trento Film Fest.