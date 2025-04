Juventusnews24.com - Udinese Milan 0-4, i rossoneri annientano i friulani e sperano ancora in una qualificazione per l’Europa!

di Redazione JuventusNews24, bella prova dei! Gli uomini di Sergio Conceicao stendono i ragazzi di Kosta Runjaic enelQuattro gol, due per parte. La 32^ giornata di Serie A comincia all'insegna di una quaterna: quella che ilrifila all'al Bluenergy Stadium. Istendono i bianconeri grazie alle reti di Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, Theo Hernandez e il solito Tijjani Reijnders.Con questo risultato il Diavolo si avvicina alla Juve, quinta in classifica e che adesso è distante 5 punti. Zona Champions League più vicina per gli uomini di Sergio Conceicao?