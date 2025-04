Justcalcio.com - Junior Firpo, Ándel Di María e molti altri coinvolti da scommesse in siti illegali

Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Escándalo en Italia por un nuevo caso relacionado con apuestas deportivas online. Los teléfonos incautados a Sandro Tonali y Nicolò Fagioli han destapado la manta. Se trata de una nueva investigación, que involucra a doce jugadores de la Serie A, por apostar en plataformas ilegales de apuestas en línea entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, según revela Corriere della Sera.Nadie está acusado de amañar partidos de fútbol, pero sí de haber apostado en otros deportes, además de jugar al póker online en plataformas de apuestas ilegales. De hecho, dicen que el verdadero motivo de ello no fue enriquecerse, sino intentar llenar el tiempo libre que tienen en los momentos de descanso de sus equipos y selecciones.