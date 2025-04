Trentotoday.it - I due uomini che viaggiavano con 3.200 euro fra profumi e vestiti rubati

Leggi su Trentotoday.it

Duesorpresi con 3.200di merce rubata: denunciati dai Carabinieri di Bolzano. L’episodio, che ha visto protagonisti un 31enne ed un 24enne sudamericani, è accaduto nei giorni scorsi in prossimità dell’incrocio tra via Rovigo e via Dalmazia. Durante un consueto servizio perlustrativo.