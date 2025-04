Ortisei vacanza di lusso in hotel da 19mila euro poi se la dà a gambe Le ricerche e i precedenti

hotel di Ortisei prima di dileguarsi nel nulla lasciando da pagare un conto da 19mila euro. Protagonista della vicenda, di cui dà conto il Corriere della Sera, è un uomo di mezza età originario della provincia di Livorno che ha soggiornato nella località altoatesina assieme ad altri due adulti e a un minorenne nei primi giorni di marzo. Poi si è dileguato e da allora è irreperibile. La struttura alberghiera, tra le più note del Comune della Val Gardena, ha denunciato l’uomo alle forze dell’ordine che sono sulle sue tracce essendo riusciti a risalire alla sua identità e ai suoi (molto simili) precedenti. Una volta identificato l’uomo, i carabinieri si sono resi conto che il soggetto ha già in passato soggiornato in hotel di lusso di altre regioni italiane per poi sparire senza pagare. Leggi su Open.online Ha passato giorni all’insegna del relax e del divertimento in un lussuosodiprima di dileguarsi nel nulla lasciando da pagare un conto da. Protagonista della vicenda, di cui dà conto il Corriere della Sera, è un uomo di mezza età originario della provincia di Livorno che ha soggiornato nella località altoatesina assieme ad altri due adulti e a un minorenne nei primi giorni di marzo. Poi si è dileguato e da allora è irreperibile. La struttura alberghiera, tra le più note del Comune della Val Gardena, ha denunciato l’uomo alle forze dell’ordine che sono sulle sue tracce essendo riusciti a risalire alla sua identità e ai suoi (molto simili). Una volta identificato l’uomo, i carabinieri si sono resi conto che il soggetto ha già in passato soggiornato indidi altre regioni italiane per poi sparire senza pagare.

