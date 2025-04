Ilfattoquotidiano.it - Liliana Resinovich, “indagato il marito Sebastiano Visintin. Casa perquisita per 7 ore”. Rivelazione di “Quarto Grado”

La notizia che si attendeva da giorni l’ha diffusa per prima la trasmissione televisiva di Retequattroè stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta per la morte di, sua moglie. Un atto dovuto si potrebbe dire, un passaggio giudiziario scontato visto che l’esito della perizia medico-legale incaricata dalla Procura di Trieste all’anatomopatologa Cristiana Cattaneo ed a Vanin, Tambuzzi e Leone, ha definitivamente cancellato l’ipotesi del suicidio spiegando nel dettaglio di oltre duecento pagine che Lilly, invece, è stata uccisa. Non solo, precisando anche che “in via di elevata probabilità” la sessantatreenne è morta “nella mattinata del 14 dicembre 2021 entro quattro ore dalla colazione”. Cioè la mattina stessa in cui è scomparsa, prima che il suo corpo venisse trovato nel boschetto di San Giovanni il 5 gennaio successivo, con la testa in due sacchetti per alimenti chiusi da un laccetto attorno al collo e il corpo in due grandi sacchi neri di quelli utilizzati per i rifiuti solidi, uno infilato dall’alto e uno dal basso.