Pozzuoli | la terra ricomincia a tremare

terra flegrea, la giornata di oggi è stata caratterizzata da diversi eventi sismici di magnitudo compresa tra 0 e 2.2. Il sisma più forte si è prodotto alle 22.55 a 2,1 km di profondità nella zona di Via Suolo San Gennaro. il bollettino settimanale dello scorso martedì aveva . Pozzuoli: la terra ricomincia a tremare Il Blog di Giò. Leggi su Ilblogdigio.it Dopo un lungo periodo di quiete inflegrea, la giornata di oggi è stata caratterizzata da diversi eventi sismici di magnitudo compresa tra 0 e 2.2. Il sisma più forte si è prodotto alle 22.55 a 2,1 km di profondità nella zona di Via Suolo San Gennaro. il bollettino settimanale dello scorso martedì aveva .: laIl Blog di Giò.

Terremoto oggi Napoli, magnitudo 2.1: la terra trema ancora. Dopo le ultime scosse di terremoto ai Campi Flegrei a dura prova i nervi dei residenti, fra teorie e paure. Pozzuoli e il Rione Terra alla rassegna internazionale di Lucca sui beni culturali. Bradisismo a Pozzuoli, iniziata la fase di discesa: il massimo dell'energia rilasciato con la scossa del 16 ma. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è cronacaflegrea.it:) Torna a tremare la terra a Pozzuoli: scossa di magnitudo 2.0 in mare - POZZUOLI – Dopo un periodo di relativa calma, che ha fatto registrare anche una incoraggiante riduzione della velocità di sollevamento, la terra ha ripresa a tremare a Pozzuoli e nell’area flegrea.

