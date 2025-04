S&P alza il rating dell' Italia a BBB+ outlook stabile Giorgetti | Giudizio premia la serietà del governo

S&P alza il rating dell'Italia portandolo da 'BBB' a 'BBB+'. L'outlook è stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale in un comunicato.

