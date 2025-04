Fratelli di Crozza monogolo sui Dazi e Big Tech | A noi non servono i Contro-Dazi serve un fisco coi Contro-Ca**i !

Crozza ironizza sulla risposta dell’Unione Europea ai Dazi americani citando il “bazooka” evocato da Ursula von der Leyen. Maurizio Crozza, nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, ironizza sulla risposta del Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, monogolo sui Dazi e Big Tech: "A noi non servono i "Contro-Dazi", serve un fisco coi "Contro-Ca**i"!" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Maurizioironizza sulla risposta dell’Unione Europea aiamericani citando il “bazooka” evocato da Ursula von der Leyen. Maurizio, nella nuova puntata didi, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, ironizza sulla risposta del

Crozza, il monologo sui dazi: “Imprenditore, guadagnerai un po’ meno…Ma non mandare a casa…. Monologo Crozza sui dazi: "Svegliati Europa!". Cosa pensa il ministro Urso dei dazi? L’imitazione di Maurizio Crozza è imperdibile: il video. Crozza-Meloni commenta le ultime difficili settimane del governo: “Sei in cerca di dialogo? Caschi male…. Lo sfogo di Crozza in diretta: “Persino Dante faceva satira, ora con le querele non si può più dire…. “Trump vince negli Stati Uniti e la sinistra si divide in Italia”: il monologo di Crozza dedicato…. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive ilfattoquotidiano.it ) Crozza, il monologo sui dazi: “Imprenditore, guadagnerai un po’ meno…Ma non mandare a casa i lavoratori” - Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta i dazi imposti da Trump e lancia un appello all’Europ ...

(Stando a quanto scrive informazione.it ) Fratelli di Crozza, Monologo sui Dazi: "Svegliati Europa!" - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta i dazi imposti da Trump e lancia un appello all'Europ ...

(Come riferisce affaritaliani.it ) Monologo Crozza sui dazi: "Svegliati Europa!" - $bp("TargetVideo_43798571", {"video":"2083633","width":"16","height":"9","id":"41022"}); Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ...