Milan Conceicao | "Theo Hernandez è più protetto così Che bravi i tifosi dell'Udinese"

Milan Sergio Conceicao ha parlato a Sky dopo la vittoria per 0-4 in casa dell`Udinese: `Maignan era per terra e c`era un po. Leggi su Calciomercato.com Il tecnico delSergioha parlato a Sky dopo la vittoria per 0-4 in casa`Udinese: `Maignan era per terra e c`era un po.

Milan News – Esonero Conceicao, colpo di scena: “Al suo posto arriva…”. Milan, Conceicao: "Theo Hernandez è più protetto così. Che bravi i tifosi dell'Udinese". Pulisic a DAZN: "Senza dubbio la miglior partita del Milan con Conceiçao". Conceicao, cento giorni al Diavolo: una strada che porta all'addio al Milan. Helveg: "Il tridente dei friulani vinse subito al Milan. Conceicao? Non c'è mai tempo per rimediare". Milan, Conceicao sempre più vicino all'addio: quote da esonero entro fine campionato. Per la prossima stagione è duello De Zerbi-Allegri. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Milan, dati horror: dall'arrivo di Conceicao, nessuna squadra è andata più volte in svantaggio. E c'è il rischio di un record storico - Il Milan è pronto a riprendere la corsa all`Europa in Serie A. La formazione rossonera, attualmente nona in classifica, si trova a quota 48 punti, a -9 dal 4°.

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Milan, l'ultima trovata di Conceiçao: a Udine può giocare con la difesa a tre - Sergio Conceiçao le tenta tutte per risalire la classifica. Così alla vigilia della trasferta di Udine – in campo stasera alle 20.45 – il tecnico portoghese ha provato ...

(A riportarlo è msn.com:) Conceicao, cento giorni al Diavolo: una strada che porta all'addio al Milan - Da quanto il tecnico è subentrato a Fonseca, la situazione di classifica è costantemente peggiorata: scelte discutibili, risultati allarmanti ed Europa lontana ...