Lucy Markovic morta a 27 anni la modella di Australia’s Next Top Model

Lucy Markovic, Modella australiana e finalista della nona edizione di Australia’s Next Top Model, è morta a soli 27 anni a causa di una malformazione artero-venosa cerebrale (AVM), una rara condizione che colpisce circa 1 persona su 100.000. Dopo il successo nel reality nel 2015, Lucy aveva intrapreso una brillante carriera internazionale, sfilando per maison come Versace, Armani, Givenchy e Victoria Beckham, e apparendo su riviste come Vogue e Marie Claire. ?La lotta contro la malattiaA marzo 2025, Lucy Markovic aveva condiviso su Instagram la necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere una malformazione cerebrale “delle dimensioni di una pallina da golf”, che la affliggeva da quattro anni. L’operazione, inizialmente prevista per il 26 marzo, era stata posticipata al 2 aprile. Notizieaudaci.it - Lucy Markovic, morta a 27 anni la modella di Australia’s Next Top Model Leggi su Notizieaudaci.it Una carriera brillante interrotta troppo prestoaustraliana e finalista della nona edizione diTop, èa soli 27a causa di una malformazione artero-venosa cerebrale (AVM), una rara condizione che colpisce circa 1 persona su 100.000. Dopo il successo nel reality nel 2015,aveva intrapreso una brillante carriera internazionale, sfilando per maison come Versace, Armani, Givenchy e Victoria Beckham, e apparendo su riviste come Vogue e Marie Claire. ?La lotta contro la malattiaA marzo 2025,aveva condiviso su Instagram la necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere una malformazione cerebrale “delle dimensioni di una pallina da golf”, che la affliggeva da quattro. L’operazione, inizialmente prevista per il 26 marzo, era stata posticipata al 2 aprile.

