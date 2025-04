Napolitoday.it - Ludoteca Quantistica 2025, giornata di giochi di fisica quantistica

Leggi su Napolitoday.it

In occasione delle celebrazioni per il World Quantum Day, il National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) presentano la, un evento divulgativo all’insegna del gioco alla scoperta della