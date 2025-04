Omicidio Resinovich il marito Sebastiano Visintin è indagato

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati in quanto sarebbe coinvolto nell'Omicidio della moglie. La notizia è stata diffusa sostenuto nella puntata di "Quarto Grado",su Retequattro. Martedì scorso gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durata 7 ore, e non ne sarebbero usciti a mani vuote, è stato detto durante la trasmissione. Per il giornalista Carmelo Abate, il marito di Liliana, Visintin, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati. Tg24.sky.it - Omicidio Resinovich, il marito Sebastiano Visintin è indagato Leggi su Tg24.sky.it di Liliana, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati in quanto sarebbe coinvolto nell'della moglie. La notizia è stata diffusa sostenuto nella puntata di "Quarto Grado",su Retequattro. Martedì scorso gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durata 7 ore, e non ne sarebbero usciti a mani vuote, è stato detto durante la trasmissione. Per il giornalista Carmelo Abate, ildi Liliana,, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati.

Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin: «Non si è uccisa. Trovare il colpevole? Io ho perso la fidu. Omicidio Resinovich, il marito Sebastiano Visintin è indagato. Liliana Resinovich, «il marito Sebastiano Visintin indagato per omicidio». Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin indagato per omicidio. Omicidio Resinovich, indagato il marito Sebastiano Visintin. CASO LILIANA RESINOVICH ESCLUSIVA “QUARTO GRADO” INDAGATO IL MARITO SEBASTIANO VISINTIN. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di msn.com che:) Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin indagato per omicidio - Svolta nel caso di Liliana Resinovich. Il marito Sebastiano Visintin è indagato per omicidio. La notizia è stata data in esclusiva durante la puntata di Quarto Grado, ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Omicidio Lilly Resinovich: indagato il marito Sebastiano Visintin - Svolta nel giallo di Liliana Resinovich, la pensionata della Regione uccisa il 14 dicembre 2021 e risultata scomparsa per tre settimane, per poi essere ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel boschet ...

(Lo rende noto quotidiano.net:) Omicidio di Liliana Resinovich, il marito è indagato. Perquisita l’abitazione di Visintin - È quanto annunciato questa sera durante la puntata di ‘Quarto Grado’. L’uomo sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati. Martedì gli inquirenti hanno setacciato l’abitazione per 7 ore ...