Paura per Maignan | esce in barella dopo uno scontro con Jimenez

Maignan è rimasto a terra in seguito a un duro scontro di gioco con il compagno di squadra Jimenez. L'episodio è avvenuto all'inizio del secondo tempo: il portiere rossonero, nel tentativo di uscire dalla propria area per colpire il pallone di testa, si è tuffato centrando in pieno il compagno.Mentre Jimenez si è subito rialzato senza conseguenze, le condizioni di Maignan hanno subito destato grande preoccupazione: l'arbitro ha immediatamente fermato il gioco e chiamato i soccorsi, mentre Abraham, visibilmente scosso, si è inginocchiato pregando a bordo campo. Il portiere francese è stato immobilizzato e portato via in barella, tra gli sguardi preoccupati dei compagni e dello staff.A bordo campo è intervenuto anche Sergio Conceição, tecnico del Milan, che si è rivolto ai medici per avere notizie sul proprio giocatore.

