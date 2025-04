Udinese Milan paura per Maignan! Brutto scontro di gioco e finisce all’ospedale | gli aggiornamenti sulle sue condizioni

scontro di gioco si è consumato inizio secondo tempo di Udinese Milan, match di Serie A andato in scena questa sera e terminato per quattro reti a zero in favore dei rossoneri. L’ ‘incidente’ si è verificato tra Mike Maignan e Alex Jimenez, con il primo – la retroguardia del Diavolo di Sergio Conceicao – ad aver avuto la peggio. Attimi di paura con il portiere rossonero subito dopo la botta, che dopo un iniziale spavento è uscito in barella ma comunque (giusto sottolineare e ribadire) cosciente.Al suo posto il mister degli ospiti Sergio Conceicao ha mandato in campo il secondo portiere Marco Sportiello. Come riportato dai telecronisti dell’emittente Dazn alcuni giri d’orologio dopo l’avvenimento si tratterebbe di un trauma cranico, per quanto Maignan non abbia mai davvero perso effettivamente i sensi. Internews24.com - Udinese Milan, paura per Maignan! Brutto scontro di gioco e finisce all’ospedale: gli aggiornamenti sulle sue condizioni Leggi su Internews24.com di RedazioneUn bruttissimodisi è consumato inizio secondo tempo di, match di Serie A andato in scena questa sera e terminato per quattro reti a zero in favore dei rossoneri. L’ ‘incidente’ si è verificato tra Mikee Alex Jimenez, con il primo – la retroguardia del Diavolo di Sergio Conceicao – ad aver avuto la peggio. Attimi dicon il portiere rossonero subito dopo la botta, che dopo un iniziale spavento è uscito in barella ma comunque (giusto sottolineare e ribadire) cosciente.Al suo posto il mister degli ospiti Sergio Conceicao ha mandato in campo il secondo portiere Marco Sportiello. Come riportato dai telecronisti dell’emittente Dazn alcuni giri d’orologio dopo l’avvenimento si tratterebbe di un trauma cranico, per quantonon abbia mai davvero perso effettivamente i sensi.

