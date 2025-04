Imparare ad accettare un NO! deve diventare un dovere imprescindibile

Imparare ad accettare un “NO!” deve diventare un dovere imprescindibile Il Blog di Giò. Leggi su Ilblogdigio.it Ricevo e pubblico: “Continuano ad arrivare notizie allarmanti riguardo al dilagare della violenza sulle donne. Negli ultimi giorni l’Italia è stata scossa dalla notizia dei femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula, entrambe giovani donne di 22 anni assassinate da uomini incapaci di gestire il rifiuto. Una notizia altrettanto allarmante è arrivata purtroppo da poco anche .adun “NO!”unIl Blog di Giò.

