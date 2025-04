Chiara Poggi Garofano su polemiche per nomina a consulente di Sempio | “Accertamenti dei miei ex collaboratori”

Garofano ha risposto alle richieste di esclusione come consulente di Andrea Sempio avanzate dalla difesa di Alberto Stasi durante la trasmissione Quarto Grado. Garofano ha spiegato infatti che tutti i rilievi effettuati sul luogo del delitto nel 2007 furono operati da alcuni suoi ex collaboratori, nominati all'epoca come consulenti della Procura. Leggi su Fanpage.it Il generaleha risposto alle richieste di esclusione comedi Andreaavanzate dalla difesa di Alberto Stasi durante la trasmissione Quarto Grado.ha spiegato infatti che tutti i rilievi effettuati sul luogo del delitto nel 2007 furono operati da alcuni suoi ex collaboratori,ti all'epoca come consulenti della Procura.

Caso Poggi, tensione al maxi incidente probatori: scontro tra periti e polemiche sul DNA. Chiesta l'esclusione del genetista Giardina e di Garofano. ALT! Sul delitto di Garlasco parla il generale Garofano: "Non sono così pazzo da fare il doppio gioco". Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi? "Inutilizzabile, perché...". E su Alberto Stasi e Andrea Sempio.... Garlasco, bufera sul colonnello Garofano: "Non può fare il consulente per Sempio", secondo la difesa di Stasi. Delitto di Garlasco, è polemica su Luciano Garofano/ Difesa di Alberto Stasi: "Incompatibile e. ALT! Sul delitto di Garlasco parla il generale Garofano: Non sono così pazzo da fare il doppio gioco. Il Dna…. Caso Garlasco, scoppia il caso-bomba: “Il consulente ha mentito, ecco la prova”. Cosa succede ora. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia ilsussidiario.net:) Delitto di Garlasco, è polemica su Luciano Garofano/ Difesa di Alberto Stasi: “Incompatibile e inopportuno” - Delitto di Garlasco, il generale Luciano Garofano in bilico come consulente di Andrea Sempio. Per la difesa di Stasi è "incompatibile e inopportuno" ...

(A riportarlo è ilsussidiario.net:) Delitto di Garlasco, Garofano: “Non faccio doppio gioco”/ “Dna sotto unghie di Chiara Poggi è inutilizzabile” - Delitto di Garlasco, Luciano Garofano: "Non faccio il doppio gioco". Dal Dna sotto le unghie di Chiara Poggi ad Alberto Stasi e Andrea ...

(Secondo quanto riportato da mowmag.com:) Delitto di Garlasco, parla il generale Garofano: "Non sono così pazzo da fare il doppio gioco..." - Il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, risponde alle contestazioni sulla sua nomina come consulente tecnico nel caso del delitto di Garlasco. Sottolinea di aver operato solo com ...