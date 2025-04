Internews24.com - Luis Henrique Inter, Ausilio gelato dalla risposta del Marsiglia: c’è ancora molta distanza tra le parti! La situazione

Leggi su Internews24.com

di Redazionedel: c’ètra le! Laper l’esterno brasilianoGli uomini del calciomercatosi muovono concretamente perma l’operazione con l’Olympique, come spiega anche calciomercato.com, è tutt’altro che semplice. La forbice tra domanda e offerta è parecchio ampia: i nerazzurri proveranno ad insistere per far abbassare le richieste iniziali del club francese, ma Pierosarebbe rimasto un po’ spiazzatoricevuta nel primo incontro avvenuto tra le– «L’si sta informando, il calciatore piace tantissimo e l’operazione è condotta da Roc Nation, agenzia che cura anche gliessi di Federico Dimarco. L’esse dei nerazzurri è concreto ma l’avanzamento della pratica fila in modo tutt’altro che liscio, almeno stando all’ultimo incontro tenutosi.