Udinese-Milan Costacurta | I rossoneri mi sono piaciuti Theo? Da recuperare

Costacurta è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare la prestazione del Milan Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Costacurta: “I rossoneri mi sono piaciuti. Theo? Da recuperare” Leggi su Pianetamilan.it Al termine della partita, Alessandroè intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare la prestazione del

Udinese-Milan, Costacurta: “I rossoneri mi sono piaciuti. Theo? Da recuperare”. Costacurta spiazzato da una frase di Runjaic: "Stava protestando?". L'allenatore va via ma poi chiarisce. Costacurta: "Uno dei migliori Milan della stagione: qualche compito in meno per Theo". Udinese-Milan, il doppio ex sullo scudetto in rossonero: “Ecco cosa faceva la differenza”. Udinese-Milan, Costacurta: “Scaroni? I tifosi non possono essere d’accordo”. Costacurta sulle parole di Scaroni: "Credo che già a questo punto di questa stagione i tifosi non.... Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di tg24.sky.it che:) Serie A, Udinese-Milan 0-4: poker rossonero nell'anticipo. Gli highlights. VIDEO - I rossoneri hanno dominato il match a Udine che ha aperto la 32esima giornata del campionato, andando in gol con Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders. Il programma prosegue domani con Venezia-Mo ...

(In base alle informazioni di corriere.it:) Udinese-Milan 0-4, i rossoneri dominano ma che paura per Maignan - I rossoneri regolano i friulani con due gol per tempo, grande paura per il francese vittima di un brutto colpo alla testa a inizio ripresa: per lui trauma cranico, è in ospedale ...

(Lo rende noto repubblica.it:) Udinese-Milan 0-4: Conceiçao riaccende le speranze europee nella notte della paura per Maignan - I rossoneri ripartono in campionato grazie alle reti di Leao, Pavlovic, Hernandez e Reijnders. Duro scontro tra il portiere e Jimenez: entrambi hanno lasciato ...