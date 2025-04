Jeep Avenger full electric nella flotta ufficiale dell' Arma dei Carabinieri Foto e video

Arma dei Carabinieri la prima di 176 Jeep® Avenger full electric che entreranno nel parco auto dell'Arma. L'evento si è svolto a Roma in piazza San Lorenzo in Lucina, sede del Comando Provinciale, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni e della Responsabile di Stellantis in Italia, Antonella Bruno. L'intento è quello di garantire una mobilità performante, sicura e a basso impatto ambientale.Il primo lotto (46 vetture) sarà assegnato alle stazioni dei Carabinieri dislocate nella Capitale in particolare per il Giubileo (la prima verrà assegnata alla stazione di San Pietro), mentre le successive forniture (130 vetture) saranno assegnate alle principali città, dove i vincoli antinquinamento ambientali sono soggetti a maggiori restrizioni.

