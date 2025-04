Nuove scosse di terremoto | torna la paura nei Campi Flegrei

Nuove scosse di terremoto in poche ore nei Campi Flegrei. La più forte di magnitudo 2.2 è stata registrata dall'Ingv con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8232, 14.1338 ad una profondità di 2 km con epicentro in area Gerolomini. È stata seguita dopo quattro minuti da un sisma di. Napolitoday.it - Nuove scosse di terremoto: torna la paura nei Campi Flegrei Leggi su Napolitoday.it Trediin poche ore nei. La più forte di magnitudo 2.2 è stata registrata dall'Ingv con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8232, 14.1338 ad una profondità di 2 km con epicentro in area Gerolomini. È stata seguita dopo quattro minuti da un sisma di.

Nuove scosse di terremoto: torna la paura nei Campi Flegrei. Terremoto alle isole Eolie a Messina, nuova serie di scosse: torna la paura in Sicilia. La situazione. Terremoto Napoli ai Campi Flegrei, news in diretta: nuova scossa 3.5 venerdì sera. Nuove scosse nel catanzarese, torna la paura ma le scuole restano aperte. Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi: scossa di magnitudo 1.7 avvertita dalla popolazione. Torna l'incubo terremoto nel Ferrarese, due scosse nella notte: i dettagli. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da lanuovasardegna.it:) Tre scosse di terremoto in Sardegna in quattro giorni: ecco dove - Sassari Tre scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia tra il 7 aprile e oggi, 11 aprile. Le prime due sono state registrate il 7 a ...

(Lo rende noto ansa.it:) Nuove scosse di terremoto e i raid rallentano i soccorsi in Myanmar - A due giorni dal catastrofico terremoto, il Myanmar sembra sprofondare in un buco nero: almeno 1.700 morti accertati, secondo un bilancio ufficiale provvisorio della giunta militare, e centinaia di ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Terremoto Campi Flegrei, paura a Napoli e persone in strada: le immagini - Torna la paura con nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei sentite in diverse zone, compresa Napoli. Persone in strada e panico generale con i social invasi da video e immagini dei danni riportati.