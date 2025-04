Poker all' Udinese il Milan resta in corsa per l' Europa

Milan resta in corsa per un posto in Europa. La squadra rossonera travolge 4-0 l'Udinese al Bluenergy Stadium, nel match valevole per la 32esima giornata di Serie A, e torna al successo dopo quasi un mese: Ilgiornaleditalia.it - Poker all'Udinese, il Milan resta in corsa per l'Europa Leggi su Ilgiornaleditalia.it Reti di Leao, Pavlovic, Hernandez e Reijnders, Maignan in ospedale per accertamenti UDINE - Ilinper un posto in. La squadra rossonera travolge 4-0 l'al Bluenergy Stadium, nel match valevole per la 32esima giornata di Serie A, e torna al successo dopo quasi un mese:

POKER DEL MILAN A UDINE. Serie A, Udinese-Milan 0-4: poker rossonero nell'anticipo. Gli highlights. VIDEO. Il Milan travolge l'Udinese con un poker! Maignan finisce in ospedale. FINALE Udinese-Milan 0-4: poker firmato da Leao, Pavlovic, Theo e Rejinders. Udinese - Milan: poker dei rossoneri, ridisegnati da Conceiçao. Il Milan cambia modulo e marcia, non è finita per l'Europa: 4-0 a Udine con super Leao e Reijnders.

