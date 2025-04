Spazionapoli.it - “C’è stata una richiesta”: spunta il possibile indizio sul futuro di Conte, avete sentito? – VIDEO

In casa Napoli continua a tenere banco ildi Antonio: il tecnico ha ancora un contratto lungo con il club partenopeo, ma non sono mancati i rumors attorno all’allenatore degli azzurri.L’attenzione in casa Napoli è tutta per questo finale di campionato: in queste ultime sette partite, con ventuno punti in palio, la possibilità di mettere le mani sullo Scudetto, scavalcando ovviamente l’Inter in classifica entro la fine della stagione, è concreta. Per questo motivo, i tifosi sono pronti a dare tutto il loro sostegno, con la speranza che questa prima annata con Antonioin panchina possa essere chiusa con un successo che avrebbe comunque dell’incredibile.In queste settimane, però, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana è stato al centro di diversi rumors di mercato, con chi sostiene addirittura che il suopotrebbe essere lontano dal Napoli, malgrado un contratto in essere fino al 2027.