Politica in lutto morto a 76 anni | Se ne va così

anni, un’importante figura della Politica calabrese. È stato deputato, consigliere e assessore regionale, nonché presidente della Provincia di Catanzaro e sindaco del capoluogo per un breve periodo.La carriera PoliticaNato il 26 aprile 1948 a Botricello, la carriera Politica di questa figura di rilievo è iniziata come sindacalista nella Cisnal, per poi diventare vicesegretario generale dell’Ugl. Il suo ingresso in Politica avviene prima con il Movimento Sociale Italiano, tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90, e successivamente con Alleanza Nazionale, dove assume ruoli di primo piano in Calabria.La carrieraNel 1999, Michele Traversa è stato eletto presidente della Provincia di Catanzaro, carica che ha ricoperto per due mandati, fino al 2004, prima di essere eletto alla Camera dei deputati nel 2008 nelle liste del Popolo delle Libertà. Thesocialpost.it - Politica in lutto, morto a 76 anni: “Se ne va così” Leggi su Thesocialpost.it È deceduto questa sera a Catanzaro, all’età di 76, un’importante figura dellacalabrese. È stato deputato, consigliere e assessore regionale, nonché presidente della Provincia di Catanzaro e sindaco del capoluogo per un breve periodo.La carrieraNato il 26 aprile 1948 a Botricello, la carrieradi questa figura di rilievo è iniziata come sindacalista nella Cisnal, per poi diventare vicesegretario generale dell’Ugl. Il suo ingresso inavviene prima con il Movimento Sociale Italiano, tra la fine degli’80 e gli inizi degli’90, e successivamente con Alleanza Nazionale, dove assume ruoli di primo piano in Calabria.La carrieraNel 1999, Michele Traversa è stato eletto presidente della Provincia di Catanzaro, carica che ha ricoperto per due mandati, fino al 2004, prima di essere eletto alla Camera dei deputati nel 2008 nelle liste del Popolo delle Libertà.

La politica calabrese in lutto, è morto Michele Traversa. Lutto nella politica calabrese: è morto Michele Traversa. Ascoli Piceno - Politica in lutto, morto a 92 anni Enzo Scipioni. Santhià e il mondo politico in lutto: è morto l’ex sindaco Gilberto Canova. Politica in lutto, morto a 55 anni Francesco Bastone: è stato capogruppo del M5S in consiglio comunale. Castelfidardo in lutto: morto l'ex sindaco Mirco Soprani. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è rainews.it:) La politica calabrese in lutto, è morto Michele Traversa - Esponente del Movimento sociale italiano e consigliere comunale di Catanzaro dal 1985 al 1990. Fiorita: "Mi inchino commosso davanti alla figura di un catanzarese vero" ...

(Come si legge su msn.com:) Politica calabrese in lutto, muore a 76 anni l'ex assessore regionale e sindaco di Catanzaro Michele Traversa - La politica calabrese è in lutto per la scomparsa, a 76 anni (li avrebbe compiuti tra due settimane) di Michele Traversa , ex sindaco di Catanzaro e ...

(In base alle informazioni di laprovinciadivarese.it:) Lutto a Sesto Calende, è morta improvvisamente Angela Menin: era da poco coordinatrice di Forza Italia - Sesto Calende piange la scomparsa di Angela Menin, storica figura della politica locale. L’ex assessore e da poco eletta coordinatrice della sezione cittadina di Forza Italia si è spenta ...