S&P alza il rating dell'Italia: gufi muti

S&P Globals hato isovrani (giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l'agenzia di, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti ndr) a lungo termine in valuta estera e localeda BBB a BBB+, confermando ia breve termine ad A-2. L'outlook è stabile. Insomma, per gli analisti americani "il rapporto debito-Pil si stabilizzerà a partire dal 2028". Immediata la reazione di Giancarlo Giorgetti. "Il giudizio di S&P premia la serietà'approccio del governono alla politica di bilancio. Nel clima generale di incertezza, prudenza e responsabilità continueranno a essere la nostra linea di azione", ha commentato il ministro'Economia ee Finanze. In ogni caso S&P Globals "ritiene che le società europee conbeneficino di importanti fattori di attenuazione che dovrebbero consentire loro di gestire l'impatto diretto immediato dei dazi del 20% e del 10% imposti dall'amministrazione Trump sulle merci provenienti rispettivamente dall'Europa e dal Regno Unito".