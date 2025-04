Udinese-Milan paura per Maignan | scontro durissimo con Jimenez

paura per Mike Maignan. Il portiere del Milan, nel match sul campo dell'Udinese, è costretto a uscire in barella dopo un violentissimo scontro con il compagno Jimenez al 52'. L'estremo difensore esce dall'area per colpire di testa e sventare un'azione friulana. Nel tentativo di intervenire, si scontra con Jimenez e rimane a terra. . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –per Mike. Il portiere del, nel match sul campo dell', è costretto a uscire in barella dopo un violentissimocon il compagnoal 52'. L'estremo difensore esce dall'area per colpire di testa e sventare un'azione friulana. Nel tentativo di intervenire, si scontra cone rimane a terra. .

