Udinese-Milan Conceicao | Theo tra i migliori al mondo Complimenti al pubblico

Conceicao, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025 Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Conceicao: “Theo tra i migliori al mondo. Complimenti al pubblico” Leggi su Pianetamilan.it Sérgio, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine della sfida, 32^ giornata della Serie A 2024/2025

Udinese-Milan 0-4: Conceiçao può sperare ancora nell'Europa. Milan, Conceicao: "Theo Hernandez è più protetto così. Che bravi i tifosi dell'Udinese". Pagelle Udinese-Milan: Leao un arcobaleno 7,5, Theo Hernandez senza pietà 7, rabbia Pavlovic 7, Conceicao da 7,5. FINALE Udinese-Milan 0-4: poker firmato da Leao, Pavlovic, Theo e Rejinders. Novità Conceicao: le probabili formazioni di udinese-milan. Milan, Leao trascina la banda Conceicao a Udine. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è calciomercato.com:) Milan, Conceicao: "Theo Hernandez è più protetto così. Che bravi i tifosi dell'Udinese" - Il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha parlato a Sky dopo la vittoria per 0-4 in casa dell`Udinese: `Maignan era per terra e c`era un po` di caos, il primo pe.

(Stando a quanto scrive sport.virgilio.it:) Pagelle Udinese-Milan 0-4: Leao surfa, Theo ritrova il binario, Lucca in gabbia - Il Milan cala il poker contro l'Udinese e si rilancia nella lotta all'Europa: ritrovano il sorriso Leao e Theo Hernandez, doppia cifra Reijnders. Le pagelle.

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Udinese-Milan 0-4, il Diavolo cala il poker: show di Leão - Udinese-Milan termina 0-4 nell’anticipo della 32a giornata di Serie A. Il Diavolo sbanca il Bluenergy Stadium grazie ai gol di Rafael Leão, Strahinja Pavlovic, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. La s ...