Godzilla Vs Marvel | il crossover epico che devi assolutamente leggere!

Godzilla affrontare gli Avengers? Preparati, perché Marvel Comics e Toho stanno per realizzare questo sogno con la miniserie in cinque numeri "Godzilla Destroys the Marvel Universe"! Un evento imperdibile che segna un nuovo apice nella collaborazione tra le due case, dopo i precedenti "Godzilla vs. Marvel". Il Ritorno Furioso di Godzilla: Una Minaccia InarrestabileUn Godzilla, risvegliato dalla sua quiescenza, scatena la sua furia distruttiva. Gli Avengers si uniscono per fermarlo, ma i loro sforzi si rivelano vani. Di fronte a questa minaccia inarrestabile, gli eroi della Terra sono costretti a ricorrere a misure estreme, stringendo un'alleanza con i villain più perfidi. Riusciranno a fermare Godzilla mentre devasta l'universo Marvel, raggiungendo persino la Dimensione Oscura? Vibranio e Wakanda: Il Legame Misterioso con il Re dei MostriQual è la connessione tra il Re dei Mostri e il misterioso metallo, il Vibranio? E cosa significa tutto questo per Wakanda? Un interrogativo che aggiunge un ulteriore livello di suspense a questa epica battaglia.

