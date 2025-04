Basket le corse playoff e salvezza entrano nel vivo

Si disputa questo weekend la ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano di basket e con cinque turni da giocare prima del termine della stagione regolare la corsa per un posto migliore nei playoff e quella per la salvezza entra nel vivo e questo fine settimana si disputeranno diversi match fondamentali. Si parte domani sera dalla Campania, con due match fondamentali in chiave salvezza, ma con un occhio anche ai playoff. A Napoli, infatti, scontro diretto tra i padroni di casa e Varese, con Napoli attualmente quart'ultima, con due punti in più rispetto ai lombardi e a 4 punti dalla zona retrocessione. Vincendo Napoli sarebbe virtualmente salva, mentre un ko metterebbe Varese nei guai. Sempre in Campania si gioca anche Scafati-Reggio Emilia, con i padroni di casa spalle al muro. Scafati è penultima, arriva da un periodo pessimo, e perdendo metterebbe quasi la parola fine sulla corsa salvezza.

