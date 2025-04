Oasport.it - Scacchi: Europei femminili, Marina Brunello non centra l’obiettivo World Cup

Si sono chiusi gliindividuali dia Rodi, in Grecia. Come ormai da ieri noto, la vittoria è della serba Teodora Injac, che chiude con 9,5/11 poiché, all’ultima e senza doversi svenare, dopo poche mosse (otto, per l’esattezza), patta con la polacca Aleksandra Maltsevskaya. Il contemporaneo mezzo punto equamente diviso tra la rumena Irina Bulmaga e l’estone Mai Narva dopo 12 tratti permette di stabilire che le due sono rispettivamente seconda e terza, proprio davanti a Maltsevskaya.C’era ancora in ballo un’ultima speranza di qualificarsi per laCup per. Il sorteggio, però, non è stato dalla sua parte, dato che è stata opposta alla georgiana Nino Batsiashvili, la più forte entrando in questa rassegna. Va detto: l’azzurra, con il Nero, si batte molto bene, le prova tutte per sfondare quello che è un autentico “muro” costituito dalla linea posizionale della variante di cambio del Gambetto di Donna Rifiutato, ma non ci riesce e alla fine, con due pedoni in meno e il Bianco ormai prossimo a far danni su tutta la linea nella posizione avversaria, abbandona alla 62a.