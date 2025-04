Ritiro Napoli Dimaro 2025 ufficializzate le date | 11 giorni in Trentino per gli azzurri

Napoli ha ufficializzato le date della prima parte del Ritiro precampionato 2025 a Dimaro. Gli azzurri inizieranno la preparazione estiva il prossimo 17 luglio in Val di Sole, dove resteranno fino al 27 luglio, allenandosi alla SKI.IT Arena, nella ormai consueta cornice di Carciato.Per. Napolitoday.it - Ritiro Napoli Dimaro 2025, ufficializzate le date: 11 giorni in Trentino per gli azzurri Leggi su Napolitoday.it La Sscha ufficializzato ledella prima parte delprecampionato. Gliinizieranno la preparazione estiva il prossimo 17 luglio in Val di Sole, dove resteranno fino al 27 luglio, allenandosi alla SKI.IT Arena, nella ormai consueta cornice di Carciato.Per.

Ritiro Napoli Dimaro 2025, ufficializzate le date: 11 giorni in Trentino per gli azzurri. Ritiro Napoli 2025: date Dimaro e Castel di Sangro. Ritiro Napoli 2025, c’è l’annuncio UFFICIALE su Dimaro: svelate le date. Napoli, le date del ritiro a Dimaro 2025: gli azzurri tornano in Val di Sole. Ritiro Dimaro 2025, il CEO Rossini: "Un onore ospitare ancora il Napoli! Il ritorno dimostra che...". Ritiro Dimaro 2025, presidente Atp Val di Sole: "Napoli e vacanza, ecco come unire le due cose". Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia msn.com:) Il Napoli torna in ritiro a Dimaro dal 17 al 27 luglio - Il Napoli inizierà il ritiro precampionato della prossima stagione dal 17 luglio nella tradizionale sede di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra sarà ospitata nella località turistica ...

(A riportarlo è msn.com:) Napoli, le date del ritiro a Dimaro 2025: gli azzurri tornano in Val di Sole - Ancora una volta, per il 14º anno di fila il Napoli inizierà il ritiro precampionato 2025 il prossimo 17 luglio nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La ...

() UFFICIALE - Ritiro Napoli a Dimaro, annunciate le date ufficiali! De Laurentiis: "In Trentino per avviare un percorso sempre più vincente" - Ultimissime Calcio Napoli - A 7 giornate dalla fine e nel pieno di una corsa scudetto tutta da scoprire, la SSC Napoli lavora anche al futuro e ha così annunciato le date ufficiali per il prossimo rit ...