Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “McLaren è un passo avanti a tutti. Aggiornamenti? Ottenuto quello che ci aspettavamo”

Leggi su Oasport.it

Un venerdì intenso per la Ferrari a Sakhir (Bahrain). La scuderia di Maranello ha deciso di introdurre deglisulla SF-25 per cercare di aumentare la deportare e fare in modo che il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton abbiano la possibilità di sfruttare le loro grandi doti di guida. C’è però ancora tanto da fare.Il day-1 ha confermato lo strapotere della, che proprio in questa sede nel corso dei test pre-season aveva fatto capire quanto fosse buono il loro progetto. Ad analizzare il tutto ai microfoni di Sky Sport F1 è stato il Team Principal della Rossa,.“Sì, cinque decimi di distacco sono tanti, ma è chiaro che laè une lo è da inizio stagione. Poi, sicuramente, per via delle condizioni e di alcuni errori che hanno commesso, Max Verstappen si è ritrovato din Giappone e anche noi ci siamo trovati din Cina nella gara Sprint.