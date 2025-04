Pronostico Betis-Villarreal | si continua a braccetto

Betis-Villarreal è una gara della trentunesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, PronosticoDue squadre che hanno gli stessi punti in classifica e che, domenica sera, si potrebbero ritrovare nella stessa posizione. Sì, perché se da un lato ci potrebbe essere il fattore campo a fare la differenza, è evidente che l'impegno che il Betis ha avuto nel mezzo della settimana contro il Jagiellona in Conference League annulla tutto.Pronostico Betis-Villarreal: si continua a braccetto (Lapresse) – Ilveggente.itMentalmente, soprattutto, aver giocato una gara così importante solamente pochi giorni fa, potrebbe pesare nella testa degli uomini di Pellegrini. Non tanto nelle gambe, visto che comunque la vittoria alla fine è stata agevole. E di questo ne potrebbe sicuramente approfittare il Villarreal, forse la squadra rivelazione di questa stagione, che sogna un piazzamento in Champions League davvero inaspettato, soprattutto andando a vedere quelli che sono stati gli ultimi anni.

