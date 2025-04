Udinese-Milan 0-4 riecco il vero Diavolo Paura per Maignan

Milano, 11 aprile 2025 – Il ruggito del Milan. Lo spavento per Maignan. Il Diavolo vince a Udine dopo aver raccolto un punto in due partite. Il portiere, invece, finisce in ospedale dopo uno scontro di gioco con il compagno di squadra Jimenez: trauma cranico, il francese è stato subito portato al pronto soccorso Santa Maria della Misericordia per accertamenti. Il capitano era molto atteso ed è stato fischiato per tutta la partita. La sua "colpa": aver fatto fatto sospendere la gara dell'anno scorso dopo aver denunciato insulti razzisti. "Maignan uomo di m.", lo striscione spuntato nei giorni scorsi e subito rimosso. "Non siamo razzisti, dimostriamo il nostro dissenso nei confronti di Maignan civilmente, il popolo friulano non dimentica", aveva avvertito la curva bianconera. Così fischi e non ululati.

