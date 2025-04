Eurolega la Virtus Bologna spaventa il Barcellona ma non basta | 25esima sconfitta per Shengelia e compagni

Leggi su Sportface.it

Si chiude con unae il penultimo posto la stagione indella. La Segafredo subisce ail passo falso numero 25 (a fronte di 9 vittorie) con il punteggio di 91-87 in una serata ricca di rimpianti. Successo prezioso per i blaugrana, che accedono così ai playoff grazie al quinto posto in classifica davanti all’Anadolu Efes. Questa la classifica finale: (1) Olympiacos, (2) Fenerbahce, (3) Panathinaikos, (4) Monaco, (5), (6) Efes, (7) Real Madrid, (8) Paris, (9) Bayern Monaco, (10) Stella Rossa, (11) Olimpia Milano, (12) Partizan, (13) Zalgiris, (14) Baskonia, (15) Villeurbanne, (16) Maccabi, (17), (18) Alba Berlino.Sono sei i giocatori in doppia cifra per il. Punter è il top scorer con 20 punti (e un 4/5 dall’arco), otto in più di Anderson.