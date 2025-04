Udinese-Milan 0-4 il Diavolo cala il poker | show di Leão

Udinese-Milan termina 0-4 nell’anticipo della 32a giornata di Serie A. Il Diavolo sbanca il Bluenergy Stadium grazie ai gol di Rafael Leão, Strahinja Pavlovi?, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. La squadra di Sérgio Conceição sale quindi a quota 51 punti, in nona posizione, dietro alla Fiorentina. I bianconeri, invece, restano a 40 punti, al momentaneo 11° posto. Notte fantastica per i rossoneri ?Il @acMilan domina a Udine e conquista i 3? punti ?#UdineseMilan #SerieAEnilive pic.twitter.com/s0ENgranA7— Lega Serie A (@SerieA) April 11, 2025Scontro Maignan-Jimenez in Udinese-MilanDurante il match non sono mancati momenti di apprensione. Nei primi minuti della ripresa il portiere rossonero Mike Maignan si è scontrato violentemente con il compagno di squadra Alex Jimenez, sbattendo la testa. Lapresse.it - Udinese-Milan 0-4, il Diavolo cala il poker: show di Leão Leggi su Lapresse.it termina 0-4 nell’anticipo della 32a giornata di Serie A. Ilsbanca il Bluenergy Stadium grazie ai gol di Rafael, Strahinja Pavlovi?, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. La squadra di Sérgio Conceição sale quindi a quota 51 punti, in nona posizione, dietro alla Fiorentina. I bianconeri, invece, restano a 40 punti, al momentaneo 11° posto. Notte fantastica per i rossoneri ?Il @acdomina a Udine e conquista i 3? punti ?##SerieAEnilive pic.twitter.com/s0ENgranA7— Lega Serie A (@SerieA) April 11, 2025Scontro Maignan-Jimenez inDurante il match non sono mancati momenti di apprensione. Nei primi minuti della ripresa il portiere rossonero Mike Maignan si è scontrato violentemente con il compagno di squadra Alex Jimenez, sbattendo la testa.

Udinese-Milan 0-4, paura per Maignan: scontro durissimo con Jimenez. Serie A, Udinese-Milan 0-4: poker rossonero nell'anticipo. Gli highlights. VIDEO. Serie A, Udinese-Milan 0-3 al 74': rossoneri obbligati a vincere per continuare a sognare l’Europa - Al 52' scontro durissimo tra Jimenez e Maignan che esce in barella. Serie A, Udinese-Milan 0-4. Udinese-Milan 0-4: Conceiçao può sperare ancora nell'Europa. -Milan 0-4. Ne parlano su altre fonti

() Udinese-Milan 0-4, i rossoneri dominano ma che paura per Maignan - I rossoneri regolano i friulani con due gol per tempo, grande paura per il francese vittima di un brutto colpo alla testa a inizio ripresa: per lui trauma cranico, è in ospedale ...

(Da una nota di sport.virgilio.it si apprende che:) Pagelle Udinese-Milan 0-4: Leao surfa, Theo ritrova il binario, Lucca in gabbia - Il Milan cala il poker contro l'Udinese e si rilancia nella lotta all'Europa: ritrovano il sorriso Leao e Theo Hernandez, doppia cifra Reijnders. Le pagelle.

(Risulta da fonti di calciomercato.com che:) Udinese-Milan 0-4: il tabellino - Udinese-Milan 0-4 Marcatori: 42` Leao, 45` Pavlocic, 74` Hernandez, 81` Reijnders Assist: 42`. Fofana, 45` Pulisic, 74` Abraham, 81` Leao UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kri.