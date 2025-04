Calcio | il Milan passeggia in casa dell’Udinese in Serie A Al Friuli finisce 0-4

Milan ha espugnato per 0-4 il campo dell’Udinese nell’anticipo valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025 di Calcio. Successo netto ed estremamente importante per il diavolo, salito a cinquantuno punti in classifica e portandosi provvisoriamente a meno quattro dalla zona Europa.Gli uomini allenati da Sérgio Conceição hanno sbloccato il match nelle battute finali della prima frazione, trovando il vantaggio al 42? giro di orologio con Rafa Leao, artefice di un destro imprendibile maturato dopo l’assist di Fofana. In pieno recupero è poi arrivata la rete del raddoppio di Pavlovic grazie ad un’incornata su Calcio d’angolo.Tuttavia il secondo tempo si è aperto nel segno della sfortuna per i rossoneri, costretti a fare a meno del portierone Maignan a seguito di uno scontro con il compagno Jiminez. Oasport.it - Calcio: il Milan passeggia in casa dell’Udinese in Serie A. Al Friuli finisce 0-4 Leggi su Oasport.it Una vittoria netta per scacciare i fantasmi. Ilha espugnato per 0-4 il camponell’anticipo valido per la trentaduesima giornata dellaA 2024-2025 di. Successo netto ed estremamente importante per il diavolo, salito a cinquantuno punti in classifica e portandosi provvisoriamente a meno quattro dalla zona Europa.Gli uomini allenati da Sérgio Conceição hanno sbloccato il match nelle battute finali della prima frazione, trovando il vantaggio al 42? giro di orologio con Rafa Leao, artefice di un destro imprendibile maturato dopo l’assist di Fofana. In pieno recupero è poi arrivata la rete del raddoppio di Pavlovic grazie ad un’incornata sud’angolo.Tuttavia il secondo tempo si è aperto nel segno della sfortuna per i rossoneri, costretti a fare a meno del portierone Maignan a seguito di uno scontro con il compagno Jiminez.

