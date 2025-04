Sarah Snook in Star Wars di Shawn Levy? Novità sul Cast e Sviluppo del Film

Sarah Snook, la talentuosa attrice di Succession, potrebbe unirsi all'universo di Star Wars! Secondo indiscrezioni, le è stato offerto un ruolo nel prossimo Film diretto da Shawn Levy, regista di successi come 'Deadpool & Wolverine' e 'Stranger Things'. La Regia di Shawn Levy: Una Promessa per Star Wars?Dopo le prime voci nel 2022, Levy ha confermato di essere al lavoro sul progetto, sebbene lo Sviluppo abbia subito un rallentamento a causa dello sciopero degli sceneggiatori del 2023. Ma ora, con 'Deadpool & Wolverine' alle spalle, Levy sembra pronto a immergersi completamente nella galassia lontana lontana. Jonathan Tropper alla Sceneggiatura: Una Garanzia di QualitàAd affiancare Levy ci sarà Jonathan Tropper, già collaboratore in 'The Adam Project'. La sua esperienza nella scrittura promette una storia avvincente e ben costruita per questo nuovo capitolo di Star Wars. Leggi su Mistermovie.it Sembra che, la talentuosa attrice di Succession, potrebbe unirsi all'universo di! Secondo indiscrezioni, le è stato offerto un ruolo nel prossimodiretto da, regista di successi come 'Deadpool & Wolverine' e 'Stranger Things'. La Regia di: Una Promessa per?Dopo le prime voci nel 2022,ha confermato di essere al lavoro sul progetto, sebbene loabbia subito un rallentamento a causa dello sciopero degli sceneggiatori del 2023. Ma ora, con 'Deadpool & Wolverine' alle spalle,sembra pronto a immergersi completamente nella galassia lontana lontana. Jonathan Tropper alla Sceneggiatura: Una Garanzia di QualitàAd affiancareci sarà Jonathan Tropper, già collaboratore in 'The Adam Project'. La sua esperienza nella scrittura promette una storia avvincente e ben costruita per questo nuovo capitolo di

