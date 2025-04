Thesocialpost.it - Le ultime foto della famiglia del Ceo di Siemens prima dello schianto in elicottero: “Terribile”

Leggi su Thesocialpost.it

Un sorriso che sarebbe dovuto rimanere impresso nei ricordi di una giornata speciale, ma che ora è diventato l’ultima immagine di una tragedia senza precedenti. Laritrae una bambina di 9 anni seduta sul sedile del pilota, pronta per un volo sopra lo skyline di New York, in occasione del suo nono compleanno. La piccola era accompagnata dal padre Agustin Escobar, dirigente, dalla madre Mece Camprubi Montal, e dai suoi due fratellini. Il gruppo stava per vivere una giornata indimenticabile, ma purtroppo il destino ha preso una piega tragica.New York, unè caduto nel fiume Hudson @ultimoranet pic.twitter.com/fFElFWki2r— Ultimora.net (@ultimoranet) April 10, 2025Il volo che si è trasformato in un incuboQuello che doveva essere un tour panoramico sopra la città di New York si è trasformato in una tragedia.