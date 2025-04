Udinese-Milan Bijol | Così non va Non siamo stati squadra Ci manca …

Bijol, giocatore bianconero, ha parlato a 'Sky' al termine della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025 Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Bijol: “Così non va. Non siamo stati squadra. Ci manca …” Leggi su Pianetamilan.it Jaka, giocatore bianconero, ha parlato a 'Sky' al termine della sfida, 32^ giornata della Serie A 2024/2025

Udinese-Milan, Bijol: “Così non va. Non siamo stati squadra. Ci manca …”. Le pagelle di Udinese-Milan: Theo Hernandez, serata da campione. Bijol travolto. Udinese, Bijol a Sky: "Vogliamo fare una grande prestazione e portare a casa dei punti". PAGELLE E TABELLINO UDINESE-MILAN 0-4: Leao decisivo, Hernandez simbolo del cambiamento. Udinese, Bijol: “Io all’Inter? A chi non piacerebbe. Su Lucca…”. Milan- 1-0. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Udinese-Milan 0-4, le pagelle: Leao (8) inventa, Reijnders (8) brilla ancora. Bijol (4,5) disastroso - Il Milan domina e vince al Bluenergy Stadium e si rilancia per la corsa all'Europa. Imprendibile Leao che sblocca il match e regala a Reijnders ...

(In base alle informazioni di repubblica.it:) Le pagelle di Udinese-Milan: Theo Hernandez, serata da campione. Bijol travolto - 6.5 Maignan Bersagliato dai fischi dei tifosi friulani, non si fa distrarre e abbassa la saracinesca. Fuori per trauma cranico dopo uno scontro con Jimenez. Dal 10’ st Sportiello 6 In campo a freddo, ...

(Ne dà notizia calcionews24.com:) Bijol incoraggia i suoi prima di Udinese Milan: «Dobbiamo metterli in difficoltà. Poi sul problema dei gol…» - Bijol nel prepartita di Udinese Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida del Bluenergy Stadium Nel prepartita di Udinese-Milan, match valevole per la 32esima giornata di Serie ...