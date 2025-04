Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Giuntoli prepara la rivoluzione in attacco: via in tre! Ecco di chi si parla e tutti i dettagli

di RedazioneNews24sial “repulisti” in: al termine di questa stagione possono partire addirittura in tre!Come emerge dall’edizione online di Sport Mediaset, ilè prossimo a una. Questa riguarda l’: tre nomi in particolar modo possono andare via.Il primo è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo non sembra essere propenso a rinnovare al ribasso un contratto in scadenza nel 2026 e quindi potrebbe fare le valigie esattamente come Randal Kolo Muani. Dopo un inizio scoppiettante, l’attaccante francese di proprietà del PSG ha deluso le aspettative con una serie di prestazioni anonime. Chi proprio non è si fatto vedere in questa stagione è Arkadiusz Milik, per cui si ragiona su una rescissione del contratto.