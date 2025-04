Beetlejuice 3 | il terzo capitolo è ufficialmente in sviluppo!

Beetlejuice 3: il terzo capitolo è ufficialmente in sviluppo!

I vertici della Warner Bros. hanno confermato in via ufficiosa che Beetlejuice 3 è in lavorazione. La notizia arriva dopo che Beetlejuice Beetlejuice (qui la recensione), il sequel del film del 1988 di Tim Burton, uscito nel 2024 e interpretato tra gli altri da Michael Keaton, Winona Ryder e Jenna Ortega, ha ottenuto recensioni generalmente positive su Rotten Tomatoes e ha incassato 451 milioni di dollari. Parlando con Deadline, gli amministratori delegati della WB Mike De Luca e Pam Abdy hanno dunque rivelato che Beetlejuice 3 è in fase di sviluppo.

Il primo ha dichiarato che le fasi iniziali del threequel dovrebbero iniziare presto, ma che "l'inchiostro potrebbe non essere ancora asciutto sugli accordi". Abdy ha aggiunto aggiornamenti e condiviso l'entusiasmo per altri progetti, tra cui un nuovo Matrix scritto da Drew Goddard e gli sforzi congiunti di Amblin e Chris Columbus per i nuovi episodi dei franchise di Gremlins e Goonies.

