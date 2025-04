Thesocialpost.it - S&P promuove l’Italia: rating alzato a BBB+. Cosa significa

Standard & Poor’s ha migliorato il giudizio sull’affidabilità creditizia del, portando ilsovrano da BBB acon outlook stabile. La decisione, resa nota nella tarda serata dell’11 aprile, rappresenta un segnale di fiducia da parte dell’agenzia statunitense nei confronti della solidità economica e fiscale del Paese.Il rialzo collocaun gradino sopra il livello minimo dell’investment grade, consolidando la posizione italiana nei mercati internazionali in un momento delicato per l’economia europea. L’outlook stabile riflette la previsione che nei prossimi mesi i conti pubblici resteranno sotto controllo e che la crescita, seppur moderata, proseguirà in linea con le attese.La decisione di S&P arriva in un contesto di moderata ripresa, con i principali indicatori macroeconomici che mostrano segnali di tenuta, nonostante le incognite legate alla congiuntura globale e al debito pubblico ancora elevato.