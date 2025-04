Il Milan travolge l' Udinese 4-0 e resta in corsa per l' Europa

Milan resta in corsa per un posto in Europa: i rossoneri travolgono 4-0 l'Udinese al Bluenergy Stadium, nel match valevole per la 32esima giornata di Serie A, e tornano al successo dopo quasi un mese. A segno Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Occasione per Reijnders Pronti-via: gli uomini di Sergio Conceicao hanno subito una clamorosa occasione con Reijnders che, sul lancio di Pulisic, approfitta di un errore della difesa avversaria e si presenta davanti a Okoye, il quale riesce a chiudere in corner. Al 13' i padroni di casa provano a rispondere con Bijol, che viene anticipato da un provvidenziale intervento di Jimenez. Le due compagini fanno fatica a impensierire i portieri avversari, ma al 33' arriva un'insidiosa conclusione dalla distanza di Ehizibue, che trova una pronta respinta di Maignan. Agi.it - Il Milan travolge l'Udinese 4-0 e resta in corsa per l'Europa Leggi su Agi.it AGI - Ilinper un posto in: i rossoneri travolgono 4-0 l'al Bluenergy Stadium, nel match valevole per la 32esima giornata di Serie A, e tornano al successo dopo quasi un mese. A segno Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Occasione per Reijnders Pronti-via: gli uomini di Sergio Conceicao hanno subito una clamorosa occasione con Reijnders che, sul lancio di Pulisic, approfitta di un errore della difesa avversaria e si presenta davanti a Okoye, il quale riesce a chiudere in corner. Al 13' i padroni di casa provano a rispondere con Bijol, che viene anticipato da un provvidenziale intervento di Jimenez. Le due compagini fanno fatica a impensierire i portieri avversari, ma al 33' arriva un'insidiosa conclusione dalla distanza di Ehizibue, che trova una pronta respinta di Maignan.

