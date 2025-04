MotoGP Francesco Bagnaia | Il miglior venerdì della stagione qui in Qatar

Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Lusail, Francesco Bagnaia ha concluso in seconda posizione le pre-qualifiche, immediatamente alle spalle di Franco Morbidelli (Ducati VR46) e davanti al compagno di squadra, Marc Marquez. Un segnale importante, specie per quanto fatto vedere da Marc nella FP1.“È stato il miglior venerdì, ma direi il miglior giorno dall’inizio della stagione a livello di feeling sulla moto. Sono soddisfatto perché abbiamo lavorato molto bene, poi nel secondo turno siamo riusciti a fare un altro passo avanti nella direzione che stiamo portando avanti dalla prima gara, migliorando quindi la staccata e l’inserimento in curva. C’è da dire che questa è una pista adatta al mio stile di guida e questo aiuta, ma è stato il miglior venerdì“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il miglior venerdì della stagione qui in Qatar” Leggi su Oasport.it C’è fiducia e soddisfazione al termine del primo giorno di prove libere del GP del, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di. Sul circuito di Lusail,ha concluso in seconda posizione le pre-qualifiche, immediatamente alle spalle di Franco Morbidelli (Ducati VR46) e davanti al compagno di squadra, Marc Marquez. Un segnale importante, specie per quanto fatto vedere da Marc nella FP1.“È stato il, ma direi ilgiorno dall’inizioa livello di feeling sulla moto. Sono soddisfatto perché abbiamo lavorato molto bene, poi nel secondo turno siamo riusciti a fare un altro passo avanti nella direzione che stiamo portando avanti dalla prima gara,ando quindi la staccata e l’inserimento in curva. C’è da dire che questa è una pista adatta al mio stile di guida e questo aiuta, ma è stato il“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

MotoGP Qatar, Bagnaia: "Miglior venerdì dell'anno, la moto mi ha aiutato". MotoGP | Bagnaia: "Finalmente sono stato incisivo, è la miglior gara del 2025". I piloti più vincenti nella storia della MotoGP. MotoGP, il paradosso di Pecco Bagnaia: dominato come non mai, registra comunque il suo miglior inizio di stagione di sempre!. Paradosso Bagnaia: Pecco sconfitto nel suo anno migliore. Bagnaia c'è: vola nelle prequalifiche a Barcellona, Martin quinto. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di oasport.it:) MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il miglior venerdì della stagione qui in Qatar” - C'è fiducia e soddisfazione al termine del primo giorno di prove libere del GP del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di ...

(Da quanto emerge da msn.com:) Bagnaia: "Miglior venerdì dell'anno, la moto mi ha aiutato" - Francesco Bagnaia sorride dopo il venerdì di libere di MotoGP in Qatar, col secondo tempo nelle prequalifiche che lo porta ad agguantare la miglior sessione della stagione. Intervistato da Sky, il pil ...

(Lo segnala motogp.com:) Morbidelli in extremis: è lui il migliore nel venerdì della MotoGP™ in Qatar - Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team davanti alle Ducati ufficiali di Bagnaia e Marc Marquez: ecco chi entra direttamente in Q2 nell'appuntamento in corso a Lusail ...