Marche presentato il sistema Suap realizzato con fondi Pnrr

presentato nel corso di un incontro informativo il sistema Suap Regionale (Sportello Unico Attività Produttive). Uno strumento che si inserisce nel percorso di innovazione e digitalizzazione avviato dalla Regione Marche nel 2022, intercettando le opportunità previste dal Pnrr. L’obiettivo è quello di semplificare e velocizzare i procedimenti amministrativi a favore delle attività economiche.La piattaforma Suap “Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla Digitalizzazione, Andrea Maria Antonini – rappresenta un passo decisivo nella modernizzazione e nella digitalizzazione dei servizi amministrativi della Regione Marche. La piattaforma Suap, sviluppata con fondi Pnrr, ci consentirà di disporre di un sistema capace di semplificare concretamente il rapporto tra imprese, cittadini e amministrazioni, perseguendo così gli obiettivi di efficienza, trasparenza e competitività. Lapresse.it - Marche, presentato il sistema Suap realizzato con fondi Pnrr Leggi su Lapresse.it nel corso di un incontro informativo ilRegionale (Sportello Unico Attività Produttive). Uno strumento che si inserisce nel percorso di innovazione e digitalizzazione avviato dalla Regionenel 2022, intercettando le opportunità previste dal. L’obiettivo è quello di semplificare e velocizzare i procedimenti amministrativi a favore delle attività economiche.La piattaforma“Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla Digitalizzazione, Andrea Maria Antonini – rappresenta un passo decisivo nella modernizzazione e nella digitalizzazione dei servizi amministrativi della Regione. La piattaforma, sviluppata con, ci consentirà di disporre di uncapace di semplificare concretamente il rapporto tra imprese, cittadini e amministrazioni, perseguendo così gli obiettivi di efficienza, trasparenza e competitività.

