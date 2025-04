Internews24.com - David Inter, prima offerta di Ausilio: ecco l’ostacolo da superare, cosa manca per chiudere

di Redazione, presentata ladiper il giocatore, vediamodaper chiudere adesso, ormai non ci sono più dubbi: è questa la principale voce di calciomercato che vede protagonisti i nerazzurri e che con ogni probabilità ci accompagnerà nelle prossime settimane. D’altronde l’obiettivo del club nerazzurro è fin troppo chiaro, con Taremi che ha deluso le aspettative in attacco potrebbe salutare anche Arnautovic e Correa a fine stagione. Ergo, bisognerà trovare (almeno) un nuovo attaccante capace di rinforzare il reparto offensivo di Simone Inzaghi e far di volta in volta rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. D’altronde lo stesso ex mister della Lazio nell’anno della finale di Champions poteva contare su tre tenori come Lautaro, Dzeko e Lukaku.