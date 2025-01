Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, bene l’esperimento Minicucci

Giornata triste ieri in casaa causa della scomparsa di Ugo Diamanti, padre di Romano, socio e anima della società bianconera. Proprietà, dirigenti e calciatori si sono stretti attorno a Romano e alla famiglia Diamanti per la dolorosa perdita. Nel pomeriggio la squadra è tornata ad allenarsi per iniziare a preparare la sfida di domenica contro la Fermana. Il terzo derby di questo inizio 2025, stavolta contro la compagine ‘canarina’ allenata dall’ex portiere dell’Calcio, Fabio Brini e reduce dalla bella vittoria conquistata in trasferta ad Ancona. Mister Simone Seccardini in settimana valuterà se riproporre lo schema comunque funzionante utilizzato contro la Civitanovese, con due attaccanti ‘di peso’ come Maio e Didio tenendo presente che c’è anche Jonathan Ciabuschi che scalpita per ritrovare un posto da titolare.