Aeroporto di Roma, apre il primo tratto della ciclovia verso la Capitale

Una pista ciclabile lunga 3,5 chilometri, realizzata grazie allo stanziamento di 1,8 milioni di euro di fondi giubilari, dal 15 gennaio collega il centro urbano di Fiumicino () con l’e si propone come alternativa per gli spostamenti ai 50 mila lavoratori dello scalo ferroviario, oltre che a turisti e visitatori. In futuro, nel corso del 2025, un nuovo percorso lungo 10 chilometri consentirà il raccordo tra l’di Fiumicino e quello dell’Urbe. Oggi la, soprannominata “Pedalaria” da Aeroporti diche ne ha curato la realizzazione, è stata inaugurata con un giro in bicicletta alla presenza del sindaco die di Città metropolitana, Roberto Gualtieri, e del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. Il nuovo percorso per pedoni e ciclisti parte dal principale scalono per congiungersi, in viale del Lago di Traiano, alla pista ciclabile già esistente nella cittadina aeroportuale.